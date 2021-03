Biden/Trump 2020: dernière phase de campagne dans une Amérique à cran

Dans une Amérique à vif, le candidat démocrate à la Maison-Blanche Joe Biden , sa colistière Kamala Harris , et le bras droit de Donald Trump, Mike Pence , font campagne lundi dans des États-clés en ce jour de fête du Travail qui lance traditionnellement la dernière étape, intense, de la présidentielle américaine.

«Les chiffres de l’emploi, et le rebond de l’économie, vont SUPER bien. Joyeuse fête du Travail!», a tweeté Donald Trump, qui briguera un second mandat le 3 novembre.

À moins de deux mois du scrutin, le rythme s’intensifie mais la campagne, plombée par la COVID-19 et une économie frappée de plein fouet par la pandémie, reste loin du rythme frénétique traditionnel.

Les candidats, qui d’ordinaire sillonneraient plusieurs États par jour, limitent leurs déplacements et dans le cas de Joe Biden, 77 ans, rencontre très peu d’électeurs.

Et le mouvement historique de protestation contre le racisme et les violences policières, qui dégénère parfois en émeutes, allié aux manifestations pro-Trump, comme celle attendue lundi à Portland, donnent une tonalité explosive à la campagne.

Cavaretta/South Florida Sun-Sentinel via ASSOCIATED PRESS

Après des mois de confinement puis de déplacements très limités, l’ancien vice-président de Barack Obama a repris la semaine dernière un rythme plus soutenu, mais encore largement en deçà de celui de son rival, Donald Trump, qui à 74 ans organise des discours en plein air devant des centaines de partisans et répond bien plus souvent aux questions des journalistes.