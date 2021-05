Cancer du sein: après une frousse, Bianca Longpré rappelle l'importance du dépistage

«Jusqu’au rendez-vous, j’ai capoté, j’ai été exécrable, je me suis réveillée en pleine nuit en m’imaginant en chimio, j’ai googlé des affaires que j’aurais jamais dû googler. Je me suis tâté les totons sans arrêt. Bref, si tu as déjà trouvé de quoi d’anormal dans tes seins, tu comprends ce que j’ai vécu.»

«Depuis que je suis mère, je l’avoue, je ne veux pas être malade pour mes enfants. On dirait que ma vie vaut plus qu’avant à mes propres yeux. Pas parce que j’ai peur de mourir, parce que j’ai peur de ne plus voir mes enfants, que mes enfants n’aient plus de maman.»