Au tour de Bianca Longpré et de sa famille d’être le sujet d’un docu-réalité

«Un docu-réalité vrai, humain, qui nous transporte avec une touche d’humour et d’autodérision dans le quotidien d’une famille peu ordinaire. Assurément, cette famille tissée serrée, attachante, aimante, et sans préjugé touchera le cœur du public», a déclaré Denis Dubois, vice-président (contenus originaux) chez Québecor Contenu, par voie de communiqué.

«Nous avons pris la décision, en famille, de nous lancer dans ce projet fou de présenter à tout le Québec notre bonheur et notre réalité familiale imparfaite. Comme parents, moi et François, avions envie de partager certains moments de notre vie pour inspirer et montrer au Québec que toutes les familles se valent, qu’il n’y a pas de modèle parfait et que l’unicité familiale et la différence de chacun des membres de la famille sont des atouts», a renchéri la principale intéressée.