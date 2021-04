Bernie Sanders va «évaluer» sa campagne après trois autres défaites

MANDEL NGAN via Getty Images

MANDEL NGAN via Getty Images

“La prochaine primaire est au moins dans trois semaines”, a déclaré Faiz Shakir au journal Washington Post, certaines ayant été repoussées à cause de la pandémie de coronavirus.

“Le sénateur Sanders va parler avec ses partisans pour évaluer sa campagne. Dans l’immédiat, toutefois, il se concentre sur la réponse à apporter de la part des autorités à l’épidémie de coronavirus et à s’assurer que nous prenions soin des travailleurs et des plus vulnérables”, a-t-il ajouté.