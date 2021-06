Benoit Charette devient ministre responsable de la lutte contre le racisme

Le premier ministre François Legault est allé de l’avant avec l’une des recommandations de son groupe d’action contre le racisme et a nommé Benoit Charette ministre responsable de la lutte contre le racisme, mercredi matin.

M. Legault a aussi annoncé que la députée de Les Plaines, Lucie Lecours, fait son entrée dans le conseil des ministres. Elle devient ministre déléguée à l’Économie et sera responsable des PME. Au cours de sa carrière, Mme Lecours a été directrice générale de la Chambre de commerce et d’industrie Les Moulins et de plusieurs hebdomadaires de TC Média.