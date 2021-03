Front commun pour le «droit à l'amour» des bénéficiaires de l'aide sociale

Ils exigent que les bénéficiaires de l’aide sociale, en couple ou non, puissent vivre sous le même toit sans que leur prestation soit amputée ou carrément coupée.

Le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale a confirmé à La Presse canadienne en fin de journée qu’il y a actuellement environ 20 000 couples recensés dans un des trois programmes d’assistance sociale, soit Programme d’aide sociale, Programme de solidarité sociale et Programme objectif emploi.

Toutefois, le ministère ne pouvait fournir d’estimation des coûts pour le Trésor public du versement de deux prestations pleines et entières aux couples, parce que c’est “très complexe” à calculer, a-t-on indiqué.

En conférence de presse en matinée, autant le Parti québécois (PQ), que Québec solidaire (QS) et le Parti libéral ont dénoncé les enquêtes du ministère et ses mesures de contrôle jugées “abusives”, pour savoir si oui ou non les personnes sont en couple.