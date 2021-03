Bell aura besoin de temps pour redresser les finances de V

En dévoilant mardi les motifs de son feu vert donné à la transaction le 3 avril dernier, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a souligné, dans un document d’une cinquantaine de pages, que Bell reconnaissait que la «stabilisation financière» des stations V représentait un «défi» et que la rentabilité se ferait attendre.

Le CRTC avait imposé une série de conditions en donnant son aval à la transaction. Bell Média devra notamment diffuser, sur une base hebdomadaire, cinq heures de programmation locale à Montréal et Québec - un seuil qui grimpera à 8h30 en 2021-2022 - ainsi qu’à Trois-Rivières, Saguenay et Sherbrooke.

En plus des stations V, Bell avait mis la main sur le service de vidéo sur demande Noovo.ca. et le site 25 Stanley. Groupe V Média avait conservé les chaînes spécialisées Max et Elle Fictions - qui a remplacé MusiquePlus. L’entreprise est contrôlée par Maxime Rémillard, alors qu’Investissement Québec, la Caisse de dépôt et placement du Québec et le Fonds de solidarité FTQ détiennent conjointement 45 %.