Bell lance son réseau 5G dans cinq villes canadiennes, dont Montréal

Le géant des télécommunications a indiqué que le nouveau service était maintenant disponible pour ses clients de Montréal, de la grande région de Toronto, de Calgary, d’Edmonton et de Vancouver.

Son rival Rogers Communications a lancé son réseau 5G plus tôt cette année au centre-ville de Vancouver, à Toronto, à Ottawa et à Montréal.

Les nouveaux réseaux offriront aux téléphones intelligents compatibles avec le 5G des vitesses de transmission de données plus rapides et de plus courts temps de réponse.