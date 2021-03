«Obsédée» par la crise qui se déroule à travers le Canada depuis plus de deux semaines, l’illustratrice qui se décrit sur son site web comme une «militante dans l’âme» a dit souhaiter «ajouter [s]a voix afin d’essayer d’y voir un peu plus clair à travers le brouhaha ambiant».

La bande-dessinée propose «quelques pistes pour comprendre» pourquoi des membres des Premières Nations bloquent des chemins de fer, notamment à Kahnawake et à Tyendinaga, près de Belleville en Ontario.

«L’accent est beaucoup mis sur les pertes économiques et les pénuries de ketchup. Et c’est vrai qu’il y a des conséquences importantes aux blocus, mais je trouve qu’il manque une vue d’ensemble», a-t-elle affirmé en entrevue avec le HuffPost Québec.

Et il semble qu’elle était loin d’être la seule. En moins de 24 heures, sa bande dessinée a été partagée plus de 8500 fois et a reçu des centaines de commentaires sur Facebook.