Bébé secoué: la Cour d'appel casse la condamnation d'une éducatrice en garderie

MONTRÉAL — La Cour d’appel du Québec vient de casser le verdict de culpabilité d’une ex-éducatrice en garderie reconnue coupable d’avoir gravement blessé un bébé d’un an en 2012.

Le plus haut tribunal de la province ordonne ainsi un nouveau procès pour Véronique Lalonde.

Le juge Champoux, se basant sur la preuve d’experts, avait conclu hors de tout doute raisonnable que l’enfant, à un moment ou à un autre, avait été victime d’un traumatisme craniocérébral non accidentel, communément appelé «syndrome du bébé secoué », relate la Cour d’appel dans son jugement publié mercredi.

Mais une autre hypothèse a été avancée en défense par l’entremise du docteur Alain Crevier, un neurochirurgien pédiatrique avec une surspécialité en épilepsie infantile. Cet expert est d’ailleurs celui qui a prodigué les premiers soins à l’enfant lors de son arrivée à l’hôpital. Pour lui, ce qui a été constaté chez l’enfant ce jour-là est plutôt compatible avec des convulsions associées à une crise d’épilepsie provoquée par un traumatisme survenu quelques jours avant le 2 avril (entre deux et dix jours), alors que l’enfant était sous la garde exclusive, soit de sa mère, de son père ou encore de sa grand-mère.

De plus, il est possible selon lui que d’anciennes blessures au cerveau auraient pu être l’objet d’un «resaignement» en raison d’un choc dont la cause ne relèverait pas nécessairement de la maltraitance, mais par exemple d’une chute accidentelle. Au soutien de ces deux hypothèses, le docteur Crevier constate que, dans les jours précédant le 2 avril, l’état de santé de l’enfant n’était pas complètement normal, peut-on lire dans le jugement.