Barricades: Québec estime que l'impact économique a atteint un point critique

THE CANADIAN PRESS/Jacques Boissinot

Plusieurs entreprises, particulièrement les petites et moyennes entreprises (PME), a-t-il fait valoir, voient déjà poindre des problèmes de fonds de roulement, ayant trop d’inventaires parce qu’elles ont dû mettre sur la touche leurs projets d’exportations. Quelque 11 % des PME québécoises misent sur l’exportation de leurs produits.

Les plus petites d’entre elles se retrouvent dans une situation financière de plus en plus fragile, a déploré le ministre Fitzgibbon, qui dit songer à mettre en place, au besoin, un programme gouvernemental qui viendrait compenser les pertes subies par les entreprises durant cette crise.