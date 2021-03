Barricade de Saint-Lambert: l'injonction remise aux manifestants

En vertu de cette injonction accordée par la juge France Dulude, il est notamment interdit à quiconque d’occuper les voies d’accès, les passages à niveau et les voies ferrées appartenant au CN dans l’ensemble de la province. L’injonction intime aussi à quiconque d’agir de façon à empêcher, à entraver et à retarder les opérations ferroviaires du plaignant. La juge ordonne qu’aucune menace ou intimidation ne soit proférée contre un employé, un client ou un représentant du CN dans l’exécution de la décision du tribunal.

«La proposition est simple: des protecteurs et protectrices de l’eau et de la terre sont appelés à bloquer le pouvoir colonial: ports, ponts, routes, rails. Partout ! Maintenant!», lancent les manifestants du blocage de St-Lambert. Ils n'entendent pas quitter les lieux. @LeDevoir

Le blocus paralyse depuis mercredi le service de la ligne de train de banlieue Exo3 et de Via Rail entre Montréal et Québec.