La crise autochtone ne peut plus durer, selon le premier ministre François Legault, qui exhorte son homologue fédéral, Justin Trudeau, à présenter sans tarder un échéancier de sortie de crise.

Chaque jour davantage, le premier ministre Legault accroît la pression sur M. Trudeau, qui doit selon lui faire preuve de leadership et faire en sorte que les voies ferrées soient libérées dans les prochains jours d’un bout à l’autre du pays, rappelant que cette action est illégale. Cependant, M. Legault a refusé lui-même de fixer une échéance précise.

Chose certaine, “M. Trudeau doit agir” et il doit agir maintenant, a insisté M. Legault, d’abord en mêlée de presse, puis en Chambre, en réponse aux questions de l’opposition.

“Cela ne peut pas durer éternellement. L’économie est affectée énormément. On arrive à un point de non-retour. L’industrie du camionnage fait ce qu’elle peut pour être capable de compenser les trains qui ne peuvent circuler, mais il y a des limites”, a commenté de son côté le ministre des Transports, François Bonnardel, inquiet.

“Je suis d’accord qu’on respecte les Autochtones, mais je suis aussi d’accord qu’on respecte les Québécois”, a dit pour sa part la ministre responsable des questions autochtones, Sylvie D’Amours, à propos d’une possible intervention policière.

Front commun interprovincial

Pour donner plus de poids à sa position, M. Legault dit vouloir créer un front commun des provinces, qui revendiqueraient toutes un échéancier “serré” du gouvernement fédéral, tout en préparant en parallèle une action concertée des forces de l’ordre, appelées à intervenir au besoin pour démanteler les barricades.

“Il faut se coordonner (toutes les provinces) si on est pour faire intervenir des policiers”, et faire respecter la loi, a-t-il précisé.

«Il faut se coordonner (toutes les provinces) si on est pour faire intervenir des policiers.»

Dans un communiqué diffusé mercredi soir, le chef de l’Assemblée des Premières Nations du Québec-Labrador, Ghislain Picard, dit trouver “totalement irresponsable de suggérer le recours à une intervention policière pour mettre fin à la crise qui sévit actuellement (...). Il faut apprendre du passé et se souvenir que l’intervention commandée par la Sûreté du Québec en 1990 a transformé d’une façon sans précédent une barricade en crise.”

La SQ n’est pas la solution, selon Ottawa

Justin Trudeau et ses ministres y voient un danger d’escalade. Les chefs du Bloc québécois et du Nouveau Parti démocratique (NPD) aussi. Restent les conservateurs qui, depuis le début de cette affaire, réclament à hauts cris une intervention policière.

“C’est pour empêcher (que s’installe une) instabilité qui durerait des mois et même des années, qu’on veut résoudre cette situation de façon paisible. L’approche que préconisent les conservateurs d’augmenter la température, d’y aller (avec de la) force, ce n’est pas une solution du tout. Nous allons travailler avec les premiers ministres, dont le premier ministre Legault, pour résoudre cette situation de façon paisible”, a répliqué M. Trudeau au député Luc Berthold qui venait de citer le premier ministre du Québec.

M. Legault a réclamé au gouvernement fédéral un échéancier précis et, si la situation perdure, il veut une intervention policière coordonnée, à travers le pays, pour démanteler les barricades.

Plus tôt mercredi aux Communes, le premier ministre Trudeau avait indiqué avoir parlé au premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, qui a convoqué la réunion téléphonique avec ses homologues provinciaux et territoriaux à titre de président du Conseil de la fédération.

L’usage de la force rejeté

Plus tôt dans la journée, les ministres fédéraux faisaient la même mise en garde contre une intervention policière.

“Quand on parle de forces policières, ça (rappelle) toute la panoplie historique (...) en ce qui a trait aux relations houleuses (que les communautés des Premières Nations) ont eues avec les forces de la police”, a souligné Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones.

Les ministres ne voient pas non plus d’un bon oeil la demande d’un échéancier précis réclamé par M. Legault.

Tout de même, si on en arrivait là, M. Blanchet blâmerait Justin Trudeau.

“Le Québec n’a aucune autre intervention possible que ça. (...) Moi, je dis au premier ministre du Canada, “regardez ce que votre inaction est en train de provoquer!”″, a lancé M. Blanchet.

Un plan d’intervention?

Au 14e jour de ces manifestations, le gouvernement Trudeau assure qu’il a “un plan” et qu’il y travaille.

“On a un plan de match. (...) On sait où on s’en va”, a déclaré Pablo Rodriguez, lieutenant québécois de M. Trudeau, en arrivant au parlement mercredi matin.

Le chef du NPD a donc dénoncé un “manque de leadership” du premier ministre qui “n’a pas proposé une solution”. M. Singh lui soumet donc trois propositions: que M. Trudeau rencontre les chefs héréditaires, qu’un négociateur soit nommé et que la Gendarmerie royale du Canada (GRC) se retire du territoire des Wet’suwet’en.

En Colombie-Britannique, la GRC est la force policière provinciale. Elle ne répond donc pas à Ottawa, mais bien à Victoria. Le ministre Blair dit être en contact avec son homologue sur la côte ouest mais non, il ne lui a pas demandé le retrait des policiers de la GRC du territoire des Wet’suwet’en.

Une motion de censure

“Après deux semaines d’inaction et de faiblesse, le CN et Via Rail ont annoncé qu’ils vont mettre à pied presque 1500 personnes”, s’est désolé Andrew Scheer, chef par intérim du Parti conservateur.