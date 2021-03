Des bars envisagent de rouvrir malgré l'interdiction

Kyle Monk via Getty Images

Financièrement à “bout de souffle” et se sentant victimes d’une injustice, les tenanciers de bars préviennent Québec que certains d’entre eux pourraient être poussés à la “désobéissance civile” si le gouvernement maintient son refus de leur permettre de rouvrir en même temps que les restaurants.

La Corporation des propriétaires de bars, brasseries et tavernes du Québec (CPBBT) a indiqué avoir informé le gouvernement lundi soir de cette possibilité.

“Si le premier ministre veut apaiser la tension, il lui suffirait de traiter les tenanciers avec respect et leur indiquer une date d’ouverture possible”, peut-on lire dans un communiqué publié mardi soir par la CPBBT.

La corporation s’en était d’ailleurs prise au Dr Arruda qu’ils accusaient de faire du “favoritisme” et d’utiliser de “faux arguments” pour justifier sa position à l’avantage des restaurants.

Lors d’un point de presse, lundi, le premier ministre avait tenté de justifier la décision en disant qu’“il y a une différence entre les bars où tout le monde est debout plus près les uns des autres que les restaurants où on limite le nombre de personnes à chaque table et les distances”.