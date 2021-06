Les bandes-annonces du Super Bowl 2020: c'est ici!

Les grands studios américains profitent chaque année du Super Bowl pour révéler de nouvelles images des mégas productions qui prendront l’affiche au cours des mois à venir, à la télé comme au cinéma.

Ce qui a particulièrement retenu l’attention cette année, c’est le spot de 30 secondes dédié aux trois nouvelles séries crées par les studios Marvel pour la plateforme Disney+, soit The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision et Loki.

Côté cinéma, de nouvelles images de Top Gun: Maverick, Fast & Furious 9, Black Widow, Mulan et No Time to Die nous ont notamment rendus un peu plus impatients.

Découvrez les bandes-annonces des productions américaines diffusées dans le cadre du Super Bowl 2020 ci-dessous.



THE FALCON AND THE WINTER SOLDIER

WANDA VISION

LOKI

Date de diffusion : À déterminer



BLACK WIDOW

Date de sortie : 1er mai 2020

Réalisation : Cate Shortland

Distribution : Florence Pugh, Scarlett Johansson, Rachel Weisz



FAST & FURIOUS 9

Date de sortie : 22 mai 2020

Réalisation : Justin Lin

Distribution : Vin Diesel, John Cena, Charlize Theron



THE INVISIBLE MAN

Date de sortie : 28 février 2020

Réalisation : Leigh Whannell

Distribution : Elisabeth Moss, Oliver Jackson-Cohen, Aldis Hodge



MINIONS: THE RISE OF GRU

Date de sortie : 3 juillet 2020

Réalisation : Kyle Balda, Brad Ableson

Distribution : Steve Carell, Pierre Coffin



MULAN

Date de sortie : 27 mars 2020

Réalisation : Niki Caro

Distribution : Yifei Liu, Donnie Yen, Jet Li



NO TIME TO DIE

Date de sortie : 10 avril 2020

Réalisation : Cary Joji Fukunaga

Distribution : Ana de Armas, Daniel Craig, Rami Malek



A QUIET PLACE: PART II

Date de sortie : 20 mars 2020

Réalisation : John Krasinski

Distribution : Cillian Murphy, Emily Blunt, John Krasinski



THE SPONGEBOB MOVIE: SPONGE ON THE RUN

Date de sortie : 22 mai 2020

Réalisation : Tim Hill

Distribution : Keanu Reeves, Awkwafina, Clancy Brown



TOP GUN: MAVERICK

Date de sortie : 26 juin 2020

Réalisation : Joseph Kosinski

Distribution : Tom Cruise, Jennifer Connelly, Val Kilmer