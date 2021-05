«Old»: un premier aperçu déstabilisant pour le nouveau film de M. Night Shyamalan

Comme à l’habitude, notre curiosité est rapidement piquée alors que le réalisateur de The Sixth Sense et Unbreakable a toujours ce don - de plus en plus rare à Hollywood, d’ailleurs - de proposer des concepts intrigants, qui nous donnent toujours envie de voir de quoi il en retourne sans trop entrer dans les détails.

Dans Old, nous ferons la connaissance d’une famille en vacances sur une plage isolée. Le problème, c’est qu’au cours de cette journée qui aurait dû permettre aux adultes comme aux enfants de relaxer et de s’amuser dans le sable, tous se mettront à vieillir à vitesse grand V, voyant le déroulement de leur vie entière être subitement réduit à une seule journée.



Évidemment, depuis Lady in the Water, le résultat final ne s’est pas souvent révélé à la hauteur de ce qui avait été avancé, M. Night Shyamalan ayant connu sa part d’échecs commerciaux et critiques au cours des quinze dernières années, après des débuts pourtant on ne peut plus prometteurs.