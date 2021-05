Une première bande-annonce exubérante pour «Cruella»

Entre arnaques et coups malveillants, le personnage développera un goût prononcé pour la mode, et fera une rencontre marquante qui la poussera à embrasser son côté cruel, pour devenir peu à peu la Cruella - voleuse de chiots des 101 dalmatiens - que bien des enfants ont redoutée au cours des soixante dernières années.

Le présent long métrage est réalisé par Craig Gillespie, qui nous avait donné I,Tonya et The Finest Hours au cours des dernières années. En plus d’Emma Stone, le film met également en vedette Emma Thompson et Mark Stone.