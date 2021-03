«C’est comme ça que je t’aime»: découvrez la bande-annonce déchaînée

Radio-Canada avait dévoilé des premières images très prometteuses de sa série C’est comme ça que je t’aime , il y a deux semaines. Et disons que la bande-annonce officielle, publiée vendredi, frappe encore plus fort.

La série écrite par François Létourneau et réalisée par Jean-François Rivard (le tandem qui nous avait donné Série noire et Les invincibles) se déroule en banlieue de Québec, en 1974. Elle raconte l’histoire de deux couples qui décident de se lancer dans la criminalité pour sauver leur relation. Et ça semble dégénérer…