«Je pense que les gens devraient pouvoir se reposer où ils le veulent, particulièrement dans le contexte de la pandémie, alors que les centres commerciaux sont fermés et qu’ils ne peuvent plus aller s’asseoir au Tim Hortons pour prendre un café», a affirmé Mme Woodhouse au HuffPost Québec.

Si l’installation par la Ville de Montréal de ces bancs munis d’accoudoirs centraux avait été dénoncée en 2014 , Nakuset et Sheila Woodhouse s’inquiètent surtout de l’interdiction de s’y arrêter plus de 15 minutes, qui a été récemment ajoutée sur celui-ci.

Nakuset craignait des délais pour le retrait du banc et aussi le fait de voir les policiers - dont la présence se fait de plus en plus sentir au Square Cabot selon elle - distribuer des contraventions aux personnes qui utiliseront le banc plus longtemps que permis.