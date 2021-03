La baleine à bosse serait morte des suites d'une collision avec un bateau

D’autres questions subsistent

Étant donné que le corps et le système de ces mammifères marins sont adaptés pour se trouver en eau salée, les baleines se trouvent habituellement dans les régions de la Côte-Nord et de la Gaspésie. La présence d’une baleine dans le secteur fluvial à Montréal était donc tout à fait exceptionnelle.

«Plus on fait attention au fleuve Saint-Laurent, plus on fait attention à ses confrères et consoeurs, qui eux sont en train d’arriver dans le golfe et l’estuaire et qui vont être là en grand nombre cet été», a-t-il lancé.