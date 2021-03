Une baleine à bosse cause un certain émoi autour de Montréal

THE CANADIAN PRESS/Graham Hughes

MONTRÉAL — Une baleine à bosse sans doute égarée a semé samedi un certain émoi autour de Montréal.

«Elle nage librement donc c’est bien, cela signifie qu’elle peut se déplacer selon ses besoins, a-t-elle ajouté. Il est difficile de prédire si elle a atteint le bout de la route et qu’elle vira de bord pour retourner, espérons-le, ses autres amis baleines à bosse à Tadoussac ou à Gaspé.»

Un bateau du groupe de Mme Muller tentait de déterminer l’âge et le sexe de la baleine à bosse - un adulte de cette espèce mesure de 13 à 17 mètres de long et peut peser jusqu’à 40 tonnes.

«Il ne savait pas que c’était une baleine à bosse, il était donc très confus et excité», a raconté Mme Muller.

L’animal a été ensuite repéré à Sorel, jeudi et à Lanoraie, vendredi.

Selon elle, les écluses et les rapides empêcheront la baleine d’aller plus long. Même si elle vit normalement dans l’eau salée, la bête pourrait rester dans le secteur pendant encore un certain temps.