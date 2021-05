Julie Perreault via Instagram/mammouth.tqc

Tout comme pour la soirée du même nom habituellement diffusée en décembre, Sarah-Jeanne Labrosse et Pier-Luc Funk seront à la barre de cet événement s’adressant aux jeunes de 13 à 17 ans, mais également à leurs proches désirant souligner le fruit de leurs nombreux efforts.

«On parle beaucoup de l’effet du confinement chez les enfants. Or, les adolescents aussi en ressentent les conséquences. Pas toujours facile d’accepter la situation, d’endurer sa famille, de se sentir loin du cercle social, de composer avec l’incertitude… Mammouth tient à les accompagner, à les conscientiser à l’importance de suivre les consignes en cette période de pandémie mondiale, et – non moins important – à leur offrir un lieu de rassemblement virtuel», a expliqué le diffuseur, par voie de communiqué.