Baisse d'auditoire pour le «Bye Bye» et les émissions du 31 décembre

Il faut dire que le Bye Bye 2018 était non seulement devenu l’édition la plus regardée de tous les temps, mais l’édition soufflant les 50 bougies de la toujours populaire revue de fin d’année avait également réussi à battre le record d’auditoire du fameux épisode de La petite vie diffusée le 20 mars 1995 pour devenir l’émission la plus regardée de tous les temps au Québec.