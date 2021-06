Les Backstreet Boys en concert à Montréal et à Québec en septembre

Keith Griner via Getty Images

L’histoire d’amour entre le Québec et les Backstreet Boys se poursuivra en septembre prochain, alors que le populaire boy band sera de passage au Centre Vidéotron, à Québec, le 15, puis au Centre Bell, à Montréal, le 16.

Devant le succès fulgurant de la tournée mondiale DNA (accompagnant l’album du même nom), le groupe a décidé de gâter ses fans en ajoutant 45 spectacles à son itinéraire, lesquels seront donnés aux quatre coins de l’Amérique du Nord entre les mois de juillet et octobre 2020.

C’est donc une deuxième chance, notamment pour les fans qui n’ont pas pu vivre cette frénésie lors du plus récent passage du groupe dans la métropole montréalaise, en juillet 2019, de crier de joie jusqu’à en perdre la voix pendant environ deux heures.

«Nous donnons 100 % à nos fans, soir après soir, livrant le meilleur spectacle des Backstreet Boys que nous pouvons. Nous chantons nos succès, nous dansons comme des fous, et nous le faisons parce que nous aimons nos fans. Nous avons les meilleurs fans au monde. Ils viennent faire la fête et chanter à tue-tête, et nous nous nourrissons de cette énergie. Nous sommes impatients de retourner sur la route avec ce spectacle cet été», a déclaré AJ McLean par voie de communiqué.