BAC: les camions Ford dominent le palmarès des véhicules les plus volés au pays

Tramino via Getty Images

Tramino via Getty Images

Huit modèles de camionnettes Ford figurent cette année dans la liste des dix véhicules les plus volés au Canada selon une compilation publiée mardi par le Bureau d’assurance du Canada (BAC).

Cette liste révèle que la presque totalité de ces véhicules les plus fréquemment volés étaient des modèles des années 1998 à 2007, la seule exception ayant été un modèle Lexus de l’année 2018.

Le profil des dix véhicules les plus volés au Québec est toutefois largement différent, car ce sont uniquement des voitures des années 2015 à 2018 qui ont été ciblées par les bandits. Il s’agit de six modèles Lexus et de quatre modèles Toyota.