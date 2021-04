Avis écrits du Dr Arruda: une demande d'accès à l'information refusée à Radio-Canada

Le ministère du Conseil exécutif, qui est le ministère du premier ministre, et celui de la Santé ont entre autres invoqué les articles 14, en raison de la présence de renseignements confidentiels, et l’article 9 puisqu’il s’agissait «d’ébauches», pour justifier ce refus, explique l’article de Radio-Canada.

«La majeure partie des décisions ont été discutées. (...) Donc, ce sont des discussions, ça a lieu rapidement. Et on écoute les recommandations, on en débat, on en discute, mais jusqu’à présent on a réussi à s’entendre sur les mesures.»