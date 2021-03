Le Canada souhaite une stratégie mondiale pour protéger les avions de ligne

L’objectif, a expliqué le ministre, est de coordonner et de partager les informations entre les pays afin d’améliorer l’évaluation des risques, de procurer des conseils pour éviter les espaces aériens dangereux et d’améliorer les protocoles et pratiques des compagnies aériennes. Le Canada souhaite établir un système qui, avec l’aide de l’Organisation de l’aviation civile internationale, établie à Montréal, pourrait éventuellement être adopté par tous les pays, en particulier dans les zones où les conflits sont plus fréquents.