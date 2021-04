L'avion affrété par Ottawa pour ramener des Canadiens du Maroc affiche complet

Des milliers de Canadiens ailleurs dans le monde cherchent à rentrer au pays. Le premier ministre a promis, une fois de plus, toute l’aide possible.

«On ne pourra pas joindre tout le monde mais on fera tout ce qu’on peut pour aider le plus de gens possible», a déclaré M. Trudeau, au micro installé devant sa résidence où il poursuit son isolement volontaire.

«Il ne sera malheureusement pas possible pour nous d’assurer le retour de tous les Canadiens et Canadiennes qui souhaitent revenir de l’étranger», a répété le ministre Champagne dans un autre élan de réalisme. Et il a rappelé l’offre d’un prêt de 5000$ pour les citoyens canadiens coincés ailleurs et à bout de ressources financières.