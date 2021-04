Un autre répit de la part d’Hydro-Québec

Josie_Desmarais via Getty Images

Les citoyens et les entreprises incapables de payer leurs factures d’électricité ne seront pas pénalisés «jusqu’à nouvel ordre», peut-on lire dans un communiqué publié dimanche matin.

M. Bouchard a expliqué que les ententes de paiement sont conclues «au cas par cas» après que la société d’État eut évalué la capacité de payer de son client et permettent de reporter un paiement sur une plus longue période.

Face à la crise, la société d’État avait déjà annoncé plus tôt cette semaine une prolongation du moratoire hivernal sur les interruptions de service.

M. Bouchard a plaidé que la production, le transport et la distribution de l’électricité ont un coût. De plus, a-t-il ajouté, les profits de la société d’État étant remis au gouvernement, si d’autres annonces étaient faites, elles auraient un impact sur les fonds qui servent à financer les annonces de Québec.

Hydro-Québec n’exclut pas de donner d’autres répits à ses clients. «On va continuer à suivre la situation et à voir ce qu’on peut faire, a déclaré M. Bouchard. Le but et de venir en aide aux gens.»