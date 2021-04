Un autre internaute arrêté pour avoir menacé des femmes le 6 décembre

THE CANADIAN PRESS/Ryan Remiorz

MONTRÉAL — Un deuxième individu a été arrêté et traduit devant les tribunaux samedi, à Montréal, pour avoir proféré des menaces et incité à la violence contre les femmes à l’occasion du 30e anniversaire de la tuerie antiféministe du 6 décembre 1989.

Alertés par une internaute qui a pris connaissance des propos en question, les policiers ont procédé à son arrestation samedi et le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) l’a traduit en Cour le jour même sous deux accusations.

Il a été accusé d’avoir «sciemment proféré, transmis et/ou fait recevoir par une personne une menace de causer la mort ou des lésions corporelles à des femmes» et d’avoir «fomenté volontairement la haine contre un groupe identifiable», en l’occurrence des femmes.

Mohamed Ilyes Krimed a été remis en liberté avec de sévères conditions et reviendra devant la Cour le 7 février prochain pour la suite des procédures.

Deuxième cas après celui d’un récidiviste

Jeudi dernier, un autre internaute, un blogueur de 70 ans ayant un passé bien documenté en la matière, a aussi été appréhendé par les policiers. Jean-Claude Rochefort publiait des articles dans lesquels il faisait non seulement l’apologie du tueur de Polytechnique, mais aussi la promotion de sa sanctification et de la création d’une journée internationale à son nom et ainsi de suite.