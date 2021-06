J’autorise mon fils de 7 ans à dire des gros mots et tout va bien

C’est ainsi qu’ont débuté nos «sessions gros mots». Avec mon mari, nous nous sommes fait la réflexion suivante: s’il veut dire un gros mot par-ci par-là, juste pour s’amuser, et qu’il ne le fait qu’avec nous, où est le mal? Plutôt que de le réprimander, nous avons décidé de lui expliquer les jurons et le contexte dans lequel ils sont utilisés en des termes adaptés à son âge. Nous lui avons indiqué que certains mots ne sont pas acceptables dans la plupart des interactions sociales, mais qu’il arrive que les adultes s’expriment de manière assez colorée entre amis ou en privé.

Il me semble que notre génération utilise les gros mots bien plus librement et ouvertement que celle de nos parents. Si je les avais entendus dire «F***», ça m’aurait terrifiée! Les enfants sont exposés aux injures (et expriment une curiosité certaine pour ce genre de mots) bien plus tôt que je ne l’ai été. Notre fils allait donc bientôt chercher le prochain mot interdit à utiliser.

Soyons honnêtes, les enfants adorent dire des gros mots. Tout le monde le sait, il est agréable d’explorer les limites et de tester la résistance de ses parents. À vrai dire, ce jeu correspond à une étape de développement tout à fait naturelle qui a lieu vers cinq ans. En grandissant et en construisant leur indépendance, les enfants testent les limites pour voir la réaction des personnes qui s’occupent d’eux. C’est également le moment où ils sont confrontés aux règles et à leurs conséquences.

Y a-t-il des jurons que nous ne tolérons pas? Tout à fait! Ce n’est pas la foire d’empoigne non plus. Il est de la responsabilité des parents de fixer des limites et c’est un aspect important pour le développement de l’enfant. Nos sessions gros mots n’échappent pas à cette règle: nous expliquons les racines de certains termes, ce qui nous permet de décider lesquels sont acceptables ou non.

Un jour, notre fils a entendu le mot B**ch dans un film et l’a répété lors d’une de nos sessions. Ça a mené à une courte discussion où nous lui avons expliqué d’où venait ce mot: d’abord utilisé pour désigner la femelle du chien, il avait ensuite été transformé en une insulte révoltante en référence aux femmes. Nous n’utilisons jamais cette insulte, sous aucun prétexte.

Une autre fois, il a crié un juron à connotation religieuse. Une référence que nous avons également tuée dans l’œuf. Ces mots ne sont pas acceptés chez nous. Par ailleurs, notre fils ne connaît pas encore le langage coloré que l’on peut utiliser pour décrire l’anatomie féminine et masculine (Dieu merci) mais ces mots-là ne seront pas non plus tolérés pour des motifs que nous lui exposerons clairement.