L'autorisation d'urgence pour l'hydroxychloroquine révoquée aux États-Unis

WASHINGTON — L’agence des médicaments aux États-Unis a révoqué lundi l’autorisation d’urgence pour les médicaments contre le paludisme promus par le président Donald Trump pour le traitement de la COVID-19 , alors que de plus en plus d’éléments laissent croire qu’ils seraient inefficaces contre la maladie et pourraient provoquer de graves effets secondaires.

La Food and Drug Administration (FDA) a déclaré que les médicaments hydroxychloroquine et chloroquine sont peu susceptibles d’être efficaces dans le traitement du coronavirus. Citant des informations montrant de possibles complications cardiaques, la FDA a affirmé que les bénéfices non prouvés des médicaments «ne l’emportent pas sur les risques connus et potentiels».