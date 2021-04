Les Autochtones nord-américains luttent aussi pour obtenir plus de justice

THE CANADIAN PRESS/Stephen MacGillivray

WASHINGTON — Les peuples autochtones manifestent leur solidarité avec la communauté noire au Canada et aux États-Unis , alors que les demandes généralisées de changement social se répandent à travers le monde. Mais ces communautés soutiennent aussi le mouvement « Black Lives Matter » pour faire avancer leur propre lutte, qui passe souvent sous le radar.

Les deux pays sont submergés par un raz de marée de colère publique contre le racisme systémique et la brutalité policière. Mais au Canada, plus qu’aux États-Unis, l’indignation populaire s’est aussi concentrée sur les tensions entre la police et les membres des Premières Nations.