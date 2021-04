Éclosions de COVID-19 chez les Autochtones itinérants à Montréal

De plus, 12 places ont été aménagées en zone orange pour les personnes en attente de résultats et 14 autres places en zone jaune pour celles devant être isolées à la suite d’un contact étroit.

Les organismes s’efforcent aussi d’offrir du soutien infirmier et médical fourni par le réseau de la santé, de même que du soutien psychosocial, des repas et des activités pour les résidents.

Les organismes qui pilotent ces initiatives sont la Mission Old Brewery, Projets Autochtones du Québec (PAQ) et le RÉSEAU de la communauté autochtone à Montréal, avec l’appui du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal.

Une amnistie pour le couvre-feu réclamée

“On est tout à fait à l’aise et on comprend l’obligation de resserrer les règles pour monsieur et madame tout-le-monde, dont certains sont peut-être un peu plus ‘tannés’ que d’autres d’être confinés à la maison. Notre préoccupation, c’est pour les personnes dont la rue est la maison”, explique Annie Savage, directrice du Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM).