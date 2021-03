Découvrez les puissantes premières images d'«Autiste, maintenant majeur»

Nous accompagnerons de nouveau Mathis, Benjamin, Éliott, Maëlle, Raphël, Malika et Laurent, mais aussi de nouveaux venus un peu plus âgés, Charles-Antoine (38 ans) et Élie (22 ans), qui témoigneront de ce quotidien avec lequel ils composent depuis plusieurs années.

«J’ai voulu faire une deuxième saison, car il y a plein de situations différentes qu’on n’a pas pu mettre dans la première. Il y a des autistes beaucoup plus vieux. Qu’est-ce qui arrive quand tu as 30 ans, que tu es autiste et que tes parents ne peuvent plus s’occuper de toi» souligne également Charles Lafortune.