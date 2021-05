Deuxième saison confirmée pour «Autiste, bientôt majeur»

Moi et Cie

Moi et Cie confirme, ce mercredi 8 janvier, que la série documentaire Autiste, bientôt majeur, aura droit à une deuxième saison. La série produite par Pixcom avait connu un immense succès lors de sa diffusion l’automne dernier, battant un record d’écoute pour les chaînes spécialisées du Groupe TVA, en plus d’avoir permis à Moi et Cie d’atteindre le million d’abonnés.

La production désire visiblement bâtir sur tout ce qui a été accompli avec la première saison, en accompagnant les mêmes jeunes et leur famille respective dans leur passage vers l’âge adulte, en plus de suivre le parcours de nouveaux sujets âgés de plus de 21 ans.

La deuxième saison s’intéressera ainsi davantage à la vie adulte de ces jeunes hommes et de ces jeunes femmes, et aux défis avec lesquels ils doivent composer sur une base quotidienne. «Que se passe-t-il lorsqu’ils deviennent majeurs? Comment peut-on les aider à connaître une vie comme la plupart des gens?»

«La saison 1 a été un succès sans précédent. D’ailleurs, de nombreux messages reçus de la part des téléspectateurs en témoignent. Autiste, bientôt majeur a su toucher le public droit au cœur et a fait découvrir la réalité et les enjeux complexes que vivent les parents d’enfants autistes à l’aube de leur passage dans le monde adulte», explique Denis Dubois, vice-président, contenus originaux, Québecor Contenu, par voie de communiqué.

Et effectivement, depuis sa diffusion, la série a été louangée de toute part, et la production a reçu énormément de témoignages et de commentaires positifs du public, dont un en particulier que Charles Lafortune avait tenu à partager.

La première saison d’Autiste, bientôt majeur sera diffusée le mercredi à 19h30 à compter de ce soir, sur les ondes de TVA.