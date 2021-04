L'auteur de «L'ombre du vent», Carlos Ruiz Zafon, s'éteint à 55 ans

Leonardo Cendamo via Getty Images

MADRID — Carlos Ruiz Zafon, l’auteur de «L’ombre du vent» et l’un des écrivains espagnols les plus populaires de l’histoire, s’est éteint à l’âge de 55 ans.

Son éditeur espagnol, Planeta, a indiqué dans un communiqué diffusé vendredi que Carlos Ruiz Zafon est décédé à Los Angeles. Il n’a pas précisé la cause du décès, mais l’auteur souffrait d’un cancer.

Son éditeur a publié un gazouillis dans lequel figurait une citation de «L’ombre du vent», qui a permis à Carlos Ruiz Zafon d’accéder à la renommée internationale: «Chaque livre, chaque tome que tu vois, a une âme. L’âme de celui qui l’a écrit, et l’âme de ceux qui l’ont lu et ont vécu et ont rêvé avec lui».