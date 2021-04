L'Australie modifie son hymne national pour reconnaître les peuples aborigènes

Simon McGill via Getty Images

Simon McGill via Getty Images

Le gouvernement australien a changé jeudi un mot de l’hymne national afin de mieux reconnaître le rôle, la culture et l’histoire des peuples aborigènes au sein du pays.

La seconde phrase de l’hymne Advance Australia Fair (Avance belle et juste Australie), «nous sommes jeunes et libres», est remplacée par «nous sommes unis et libres», a annoncé le premier ministre Scott Morrison.