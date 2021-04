Nashville: le suspect serait mort dans l’attentat

ASSOCIATED PRESS Photo/Mark Humphrey

NASHVILLE – L’homme soupçonné d’être responsable de l’explosion qui a secoué le centre-ville de Nashville aurait trouvé la mort dans l’attentat et aurait agi seul, ont déclaré des responsables fédéraux.

Les enquêteurs ont utilisé de l’ADN et d’autres indices relier cet individu nommé Anthony Quinn Warner, à la mystérieuse explosion. Ils disent ne pas encore avoir déterminé ses motifs. Les responsables ont reçu des centaines de tuyaux, mais ils ont conclu que seul Warner aurait été impliqué dans l’explosion qui a endommagé des dizaines de bâtiments.

Les enquêteurs n’ont pas révélé les raisons pour lesquelles Warner avait choisi cet endroit pour commettre son attentat qui a endommagé un centre de transmission de la société AT&T. L’entreprise peinait à rétablir les services de téléphonie cellulaire et les systèmes de communications de la police et de plusieurs hôpitaux du Tennessee et des États avoisinants.