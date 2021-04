Près de six ans après l’attentat contre Charlie Hebdo, une attaque à l’arme blanche a fait deux blessés vendredi à Paris près des anciens locaux de l’hebdomadaire satirique et deux suspects ont été interpellés.

Le parquet antiterroriste a ouvert une enquête sur cette attaque, qui ravive la frayeur dans un quartier marqué par la tuerie de janvier 2015 à Charlie Hebdo. Elle intervient en plein procès des attentats et à un moment où l’hebdomadaire satirique est de nouveau la cible de menaces jihadistes.

“Deux collègues fumaient une cigarette en bas de l’immeuble, dans la rue. J’ai entendu des hurlements. Je suis allée à la fenêtre et j’ai vu un de mes collègues, taché de sang, être poursuivi par un homme avec une machette dans la rue”, a témoigné une employée de l’Agence Premières Lignes installée dans cette rue.

Un suspect a été interpellé place de la Bastille, non loin des lieux de l’attaque, a indiqué la préfecture de police et une deuxième personne est en garde à vue, a-t-on appris de source judiciaire.

Le parquet national antiterroriste a annoncé être saisi de l’enquête, ouverte pour “tentative d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste” et “association de malfaiteurs terroriste criminelle”.

Quartier bouclé

La brigade antigang a été mobilisée et le laboratoire central de la préfecture se rend sur place, a encore dit la préfecture de police, invitant à ”éviter le secteur”. Une cellule de crise a été ouverte au ministère de l’Intérieur tandis que le ministre de l’intérieur Gérald Darmanin et le Premier ministre Jean Castex se rendaient sur les lieux de l’attaque.

ASSOCIATED PRESS

ASSOCIATED PRESS

“Vers midi, on est allé faire une pause déjeuner au restaurant. En arrivant, la patronne s’est mise à crier ‘partez, partez’, il y a un attentat... On est parti en courant s’enfermer et rester à l’intérieur de notre boutique avec quatre clients”, a raconté à l’AFP Hassani Erwan, 23 ans, un coiffeur installé à proximité.