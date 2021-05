Attaque du Capitole: un homme qui portait un manteau avec son numéro... a été arrêté

Les enquêteurs ont déclaré avoir identifié Troy Faulkner, 39 ans, dans des images YouTube où il a été filmé en train de donner des coups de pied dans une fenêtre du Capitole. L’homme portait une veste affichant le nom et le numéro de téléphone de sa propre entreprise.

Le 14 janvier, Faulkner a semblé admettre son implication dans les violences, déclarant à l’Ohio Capital Journal: «Je savais que je n’aurais pas dû donner un coup de pied dans la fenêtre. J’étais bouleversé et je ne pensais pas rationnellement.»

Faulkner a comparu une première fois devant le tribunal de district américain de Columbus vendredi. Il est accusé de destruction de biens gouvernementaux et d’obstruction à une procédure officielle de même que d’entrée violente sur le terrain du Capitole et d’entrée dans un bâtiment à accès restreint, selon l’Associated Press . Il a été placé en détention provisoire dans un établissement fédéral, a rapporté The Columbus Dispatch.