Le rejet d'une motion par François Legault met le feu aux poudres

Il infligeait ainsi une deuxième rebuffade en deux semaines à la députée libérale de Westmount—Saint-Louis, Jennifer Maccarone, auteure de la motion et mère de deux enfants autistes.

«Il y a beaucoup, actuellement, de travail dans les commissions parlementaires, du travail qui n’avance pas dans les commissions parlementaires. Et, M. le Président, on a déjà accepté plusieurs mandats d’initiative de l’opposition depuis qu’on est ici. On n’a rien, rien, rien, aucune leçon à recevoir du Parti libéral», a-t-il déclaré, mettant le feu aux poudres.