Les arrestations ne remettent pas en question la réconciliation, selon Ottawa

En fin de journée, lundi, le ministre des Services aux Autochtones, Marc Miller, n’avait toujours pas de réponse de leur part. Il a noté que sa collègue Carolyn Bennett et lui avaient tenté pendant toute la fin de semaine de convaincre les chefs héréditaires et les gens qui ont érigé la barricade, “preuves à l’appui”, que la GRC avait quitté le territoire.

Les efforts d’Ottawa

“On est (...), depuis plusieurs jours, en train de travailler avec CN et les autres transporteurs ferroviaires pour s’assurer qu’on puisse faire parvenir le plus de marchandises et de biens possibles. On est en train de regarder les alternatives et on peut assurer qu’il n’y a pas eu de pénurie jusqu’à présent”, a déclaré M. Trudeau à son arrivée aux Communes, lundi après-midi.