Le règlement sur les armes d'assaut est contesté en Cour fédérale

artas via Getty Images (photo d'archives)

Dans sa contestation en Cour fédérale, la Coalition plaide que ces fusils sont des armes destinées à la chasse et au tir sportif, puisque c’est comme ça que leurs propriétaires les utilisent depuis des décennies. La Coalition plaide que les nouveaux règlements, décrétés par arrêté ministériel, sont illégaux et dépassent la portée des pouvoirs conférés au cabinet fédéral.

Les libéraux ont adopté cet arrêté ministériel au début du mois, en affirmant que ces armes n’avaient «été conçues qu’à une seule et unique fin: tuer le plus grand nombre de personnes le plus rapidement possible».