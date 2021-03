La mission de l'armée dans les CHSLD du Québec prolongée jusqu'au 26 juin

“Que l’Assemblée nationale rappelle que les Québécois contribuent à la hauteur de près de 4 milliards $ par année pour financer l’armée canadienne à même nos taxes et nos impôts; qu’elle demande au gouvernement canadien de prolonger la mission des militaires déployés dans les CHSLD du Québec jusqu’au 15 septembre 2020”, déclare la motion rédigée par la députée indépendante Catherine Fournier et adoptée à l’unanimité.

“Nous souhaitons arriver rapidement à une entente”, a-t-il poursuivi, ajoutant que la demande d’aide jusqu’en septembre était maintenue, et que le gouvernement Legault ne ferait pas plus de commentaires pour le moment.

1000 militaires

“Je veux être clair: les 1400 membres des Forces armées de l’Opération LASER sont toujours au Québec et sont actuellement en train d’être redéployés dans des CHSLD qui en ont plus besoin”, a déclaré M. Trudeau.

Fièvre des voyageurs

On vérifiera donc la température de tous les passagers qui prendront l’avion en direction du Canada. La mesure sera mise en place d’ici la fin du mois de juin. Puis, on étendra la pratique à ceux qui s’envolent du Canada vers l’étranger; ce sera fait d’ici la fin du mois de juillet. Enfin, d’ici la fin septembre, tous les passagers aériens à l’intérieur du pays seront soumis à cette vérification.

Tout passager fiévreux ne sera pas admis à bord d’un vol. On l’invitera à se réserver un départ 14 jours plus tard. “On travaille avec les compagnies aériennes pour qu’il n’y ait pas de pénalité dans le prix qu’ils seraient obligés de payer pour leur vol de remplacement”, a indiqué le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau.

On vérifiera également la température du personnel dans les avions et des employés qui oeuvrent dans les sections restreintes des aéroports.

“On n’en avait pas besoin, mais maintenant, quand on commence à regarder la réouverture de l’économie, on commence peut-être à voir plus de gens venir au Canada dans les semaines à venir, on serait bien de faire comme beaucoup d’autres pays font et ajouter cette mesure additionnelle, qui n’est pas une mesure garantie (...) mais qui est une autre couche raisonnable”, a offert le premier ministre.