Une nouvelle candidate dans la course à la présidence aux États-Unis ? Ce vendredi 23 octobre, la chanteuse américaine Ariane Grande a dévoilé son nouveau morceau Positions et, par la même occasion, un clip vidéo dans lequel elle remplace... Donald Trump dans le bureau oval.

Un an et demi après la sortie de Thank u, next, son dernier disque, le prochain devrait lui paraître dans une semaine, vendredi 30 octobre. D’après ce qu’Ariana Grande a laissé sous entendre sur son compte Instagram au cours des derniers jours, il portera le nom de ce nouveau morceau, Positions.