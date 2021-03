Ottawa offre 14 milliards $ aux provinces, mais à certaines conditions

Adrian Wyld/La Presse canadienne via AP)

Adrian Wyld/La Presse canadienne via AP)

Le premier ministre Justin Trudeau a présenté cette aide financière comme nécessaire “pour relancer le pays de manière sûre et sensée”.

“C’est de l’argent qui va être utilisé pour acheter de l’équipement de protection individuelle pour les travailleurs, y compris ceux qui travaillent dans le milieu de la santé. Ce seront des fonds pour payer le service de garde, pour offrir plus de financement aux municipalités, pour payer des congés de maladie et pour soutenir les plus vulnérables, comme les aînés qui vivent dans les CHSLD”, a détaillé le premier ministre à son point de presse vendredi avant-midi.