Une application de traçage de la COVID-19 prévue pour le début de juillet au Canada

smartboy10 via Getty Images

«On va bientôt tester l’application en Ontario. Plusieurs provinces, dont la Colombie-Britannique, travaillent déjà avec nous, mais l’application sera disponible partout au Canada au cours des prochaines semaines. L’application sera volontaire, pas obligatoire, mais elle sera plus efficace si elle est téléchargée par le plus de gens possible», a dit M. Trudeau à son point de presse jeudi avant-midi.

«C’est un outil qui fonctionne beaucoup mieux quand toutes les provinces et territoires vont en faire partie», de l’avis de M. Trudeau. Il calcule que si au moins la moitié des Canadiens l’utilisent, l’outil sera «encore plus utile» et «pourrait avoir un impact vraiment transformateur sur notre réouverture».