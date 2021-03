Une application mobile pour la santé mentale du personnel soignant

THE CANADIAN PRESS/Graham Hughes

MONTRÉAL — Voir des patients mourir, avoir des horaires épuisants, avoir peur d’attraper le coronavirus et de tomber malade: le personnel hospitalier est lui-même vulnérable pendant qu’il est au front pour combattre la COVID-19 . Des chercheurs montréalais lancent une application pour téléphone intelligent afin de les aider à surveiller leur santé mentale pour passer à travers la crise — mais aussi pour la suite.

Ils souhaitent donc recruter 300 participants parmi les employés du CHUM, du CIUSSS de l’Est-l’Île-de-Montréal et du CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Leur but est double: recueillir des données afin de pouvoir à terme développer des façons d’aider le personnel soignant, en identifiant qui est plus à risque, mais aussi quelles situations laissent plus de marques.