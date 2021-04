COVID-19: Québec mènera des consultations sur l'application proposée par Ottawa

iprogressman via Getty Images

Au bureau du ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale du Québec, Éric Caire, on indique que des consultations seront menées cet été au sujet de ce nouvel outil.

Jeudi matin, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé que cette application de téléphone mobile — fruit d’une collaboration avec Shopify, Blackberry et le gouvernement de l’Ontario — sera disponible début juillet au Canada.

M. Trudeau a déclaré que «plusieurs provinces», dont la Colombie-Britannique, ont manifesté un intérêt pour l’application et que celle-ci sera disponible partout au pays «au cours des prochaines semaines».

«L’application sera volontaire, pas obligatoire, mais elle sera plus efficace si elle est téléchargée par le plus de gens possible», a dit M. Trudeau à son point de presse jeudi avant-midi.

Manifestement, à Ottawa, on souhaite que l’ensemble des provinces et des territoires adhèrent à cette application ontarienne.

S’exprimant jeudi après M. Trudeau, la vice-première ministre et ministre des Affaires intergouvernementales, Chrystia Freeland, a dit qu’elle espère que cet outil sera la «base» pour une utilisation pancanadienne.

Les discussions se poursuivent avec les provinces et territoires, a-t-elle dit.

«Je pense que nous comprenons qu’avec la relance économique, on commence à voyager plus autour du pays et avoir une technologie vraiment nationale nous aidera dans notre lutte contre le coronavirus», a souligné Mme Freeland, lors d’une conférence de presse.